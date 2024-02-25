Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: самый быстрый в мире электрический гиперкар Ararkis Sandstorm, переименованные электрические Volvo XC40 и C40, первый электрический универсал Volkswagen, новые гибридные версии Porsche Panamera, а также двуликий Alpine A110 от ателье Zagato.