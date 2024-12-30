"Единственное объяснение..."

валентина григорьевна Не понимаю, что за долг. , какой такой союзнический долг? Почему мы всем должны?

Александр Невельский Во "главе угла" - бабло! Теневым правителям глубоко фиолетово будущее страны! Они слиняют, когда хапнут, сколько отмеряли!