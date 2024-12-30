СЕРГЕЙ БОГАТЫРЁВ Когда не хотелось признавать, что дебилы. Решили придумать что-то чтобы показать себя "умными".
"Единственное объяснение..."
Комментарии
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валентина григорьевна
Не понимаю, что за долг. , какой такой союзнический долг? Почему мы всем должны?
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14 мин.
Александр Невельский
Во "главе угла" - бабло! Теневым правителям глубоко фиолетово будущее страны! Они слиняют, когда хапнут, сколько отмеряли!
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10 мин.
Юрий Дельта
Я слушал это и охуевал. Я даже сначала подумал, что не так понял смысл
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7 мин.
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