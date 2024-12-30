Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Единственное объяснение..."

"Единственное объяснение..."

СЕРГЕЙ  БОГАТЫРЁВ Когда не хотелось признавать, что дебилы. Решили придумать что-то чтобы показать себя "умными".

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Комментарии
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валентина григорьевна
Не понимаю, что за долг. , какой такой союзнический долг? Почему мы всем должны?
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14 мин.
Александр Невельский
Во  &quot;главе угла&quot; - бабло! Теневым правителям глубоко фиолетово будущее страны! Они слиняют, когда хапнут, сколько отмеряли!
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10 мин.
Юрий Дельта
Я слушал это и охуевал. Я даже сначала подумал, что не так понял смысл
Ответить
7 мин.

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