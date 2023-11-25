На школьника повесили кредит на 250 тысяч во время игры в GTA

Global Look Press/Rafael Henrique/Keystone Press Agency Мошенники оформили на 17-летего школьника кредит в 250 тысяч рублей, пока тот играл в онлайн-игру GTA 5, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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