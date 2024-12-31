Шаманка Кажетта оставила прогноз-загадку на 2025-2026 годы: «Богородица сменила платок, Матрона стала спускаться на Землю»

По словам провидицы, пробуждаются мощные духи и силы, что говорит о важных изменениях.Кажетта Ахметжанова, известная шаманка и финалистка «Битвы экстрасенсов», в недавнем интервью на YouTube-канале Рауфа Асадова поделилась своими видениями будущего России.