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В одной из областей Украины ввели аварийные отключения электричества

В одной из областей Украины ввели аварийные отключения электричества

В Полтавской области Украины утром 17 марта ввели аварийные отключения электричества. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации (ОВА) региона Владимир Когут в Telegram.

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