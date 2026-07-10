WP: рост военных расходов Европы может ослабить влияние США в НАТО

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/TASS Рост военных расходов европейских стран может привести к снижению влияния США в НАТО и уменьшению зависимости Европы от Вашингтона, пишет обозреватель The Washington Post Фарид Закария 10 июля.
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