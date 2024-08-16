Россия, как и весь мир, на пороге третьей мировой войны, которую спровоцировали спецслужбы Запада. Депутат Шермет не стал скрывать, заверив, что доказательства вины США обнаружены - НАТО буквально санкционировали нападение на Курскую область, прикрываясь ВСУ.