Россиянам упростят подачу декларации НДФЛ

Людям не придется заполнять бумаги самостоятельно Министерство финансов Российской Федерации совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) разрабатывают изменения в Налоговый кодекс, которые сделают процесс подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при отчуждении недвижимости и транспортных средств более простым для граждан.
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