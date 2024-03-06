Сколько будут стоить цветы к 8 марта 2024 года в разных городах России Зоя Жаркова Флористы и торговцы на цветочных рынках активно готовятся к приближающемуся Международному женскому дню 8 марта, предлагая мужчинам широкий ассортимент цветов по разумным ценам.