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Турист сварил курицу с чесноком в кофеварке отельного номера и вызвал возмущение Турист захотел есть и, решив сэкономить на кафе, сварил курицу с чесноком и маслом прямо в кофеварке гостиничного номера, о чем поведал в социальной сети LinkedIn.