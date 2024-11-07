Российские врачи провели уникальную операцию пациенту с пороком сердца

В Научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии (Центр кардиоангиологии) Сеченовского университета рентгенхирурги провели уникальную операцию, одномоментно устранив сужение внутренней сонной артерии, двух коронарных артерий и протезировав аортальный клапан.
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