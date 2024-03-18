Морена, привет! Знаете, что украшает женщину за 50? Нет не красота, отнюдь. Мне скоро 54. Меня, украшает 3 квартиры, машина, дом за городом и дача, которую я скоро продам за ненадобностью.
Что украшает женщину за 50? Три квартиры, машина, дом за городом и дача
Комментарии
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Андрей nirVAna
поле 50 ти думать о благополучии материальном это уже нонсенс , есть вещи поважнее!!! некоторые заботы только задерживают развитие и его уровень !!!
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19 час.
Валерий Кривошеев
Пускать слюнки по подобной женщине, могут только альфонсы. Нормальные мужчины будут от такой сторониться. Ибо мозги у неё в шиворот, на выворот. Она всю жизнь доказывает себе и окружающим свою состоятельность. А когда жить? Клиника.
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10 час.
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