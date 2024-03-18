Что украшает женщину за 50? Три квартиры, машина, дом за городом и дача

поле 50 ти думать о благополучии материальном это уже нонсенс , есть вещи поважнее!!! некоторые заботы только задерживают развитие и его уровень !!!

Валерий Кривошеев

Пускать слюнки по подобной женщине, могут только альфонсы. Нормальные мужчины будут от такой сторониться. Ибо мозги у неё в шиворот, на выворот. Она всю жизнь доказывает себе и окружающим свою состоятельность. А когда жить? Клиника.