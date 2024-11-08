В Германии недовольны хаосом в Берлине в день приезда Зеленского. Там требуют посчитать убытки от визита

Член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рене Бохманн заявила о необходимости посчитать, в какую сумму обошелся немецким налогоплательщикам визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин 11 октября.
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