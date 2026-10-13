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Орловская область не стала «принцессой на горошине»

Орловская область не стала «принцессой на горошине»

Земельный участок, на котором АО «Пинэко» планировало развернуть производственный комплекс, передан другому инвестору.

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