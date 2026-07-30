Четыре года за угон и ДТП получил брянец в Калуге

Сумма ущерба владельцу Renault Duster, угнанного и разбитого в ДТП, превысила 1,2 миллиона рублей.В Калужской области вынесен приговор жителю соседнего региона, который угнал автомобиль в Жиздринском районе и устроил на нём серьёзное ДТП.