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Новости Брянска

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Четыре года за угон и ДТП получил брянец в Калуге

Четыре года за угон и ДТП получил брянец в Калуге

Сумма ущерба владельцу Renault Duster, угнанного и разбитого в ДТП, превысила 1,2 миллиона рублей.В Калужской области вынесен приговор жителю соседнего региона, который угнал автомобиль в Жиздринском районе и устроил на нём серьёзное ДТП.

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