Путин: РАТС ШОС показала эффективность в борьбе с экстремизмом и терроризмом

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с поздравлениями в адрес сотрудников Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, отмечающей своё двадцатилетие.
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