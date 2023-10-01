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Путин: РАТС ШОС показала эффективность в борьбе с экстремизмом и терроризмом

Путин: РАТС ШОС показала эффективность в борьбе с экстремизмом и терроризмом

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с поздравлениями в адрес сотрудников Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, отмечающей своё двадцатилетие.

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