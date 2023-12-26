Суд в ДНР приговорил 4 бойцов ВСУ к пожизненным срокам за расстрел 14 жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима четырех военнослужащих ВСУ, застреливших 12 жителей Мариуполя.
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