Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, по его мнению, не заинтересован в мирном разрешении конфликта на Украине.
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Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. Конечно, но не тот кого США и ЕС будут ставить, если Киев не капитулирует. Это единственное и верное решение!