«Независимость полная»: первый серийный МС-21 совершил дебютный полёт (ФОТО,ВИДЕО)

Первый серийный МС-21-310 впервые поднялся в небо, сообщили в «Ростехе». Построенный по серийным технологиям пассажирский лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех).