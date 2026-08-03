Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 540 подписчиков

«Независимость полная»: первый серийный МС-21 совершил дебютный полёт (ФОТО,ВИДЕО)

«Независимость полная»: первый серийный МС-21 совершил дебютный полёт (ФОТО,ВИДЕО)

Первый серийный МС-21-310 впервые поднялся в небо, сообщили в «Ростехе». Построенный по серийным технологиям пассажирский лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии