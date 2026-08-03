«Независимость полная»: первый серийный МС-21 совершил дебютный полёт (ФОТО,ВИДЕО)

Первый серийный МС-21-310 впервые поднялся в небо, сообщили в «Ростехе». Построенный по серийным технологиям пассажирский лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех).
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