Мёртвый язык ― мёртвой стране

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Эх Серёжа, Серёжа... Зря Вы так про древних (и не очень) шумерах. Они прямо возьмут наработки своих "собратьев по разуму", окопавшихся, например, в белорусском Министерстве транспорта. Тамошние нацики (Лукашенко, ау, не всех борцунов видно выявил!) спокойно обвешали весь транспорт, метро, ж/д этой самой "лацинкой". И получилась в минском метро станция "Хрюшевка" (Husauka, если на опповской лацинке). Т.е. спокойно взяли сельскую букву "хгэ" и изобразили её, как "h". А ещё придумали вместо приведённой в тексте аббревиатуры "zh" (ж) новую букву "z'", т.е. волосатую "z" . Так что простор для "творчества у международных нациков ох как широк!