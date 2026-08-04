Суд рассмотрит дело о растрате миллиарда при строительстве жилого квартала в Якутии

В Мещанском суде столицы начался судебный процесс против бывшего главы угледобывающей компании «Колмар» Артема Левина о хищении денежных средств при строительстве жилищного комплекса для шахтеров в Нерюнгри Республики Саха .
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