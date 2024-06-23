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Мусагалиев об инциденте Кузнецова с журналистом: «Взрослый мужик бьет ногами мальчугана, который решил, что он СМИ. Его должны были удалить. Всех других взрослых мужиков удаляли»

«Взрослый мужик бьет ногами мальчугана, который решил, что он СМИ. Лига ему разрешила так называться.

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