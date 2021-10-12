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"Украиной правит сословие "новых феодалов". Интервью с социологом

"Украиной правит сословие "новых феодалов". Интервью с социологом

С Евгением Головахой, профессором философии, замдиректора Института социологии НАН Украины мы встречаемся в неприметном кафе близ французского посольства.

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Sergey
они строят.... а в России уже построено

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