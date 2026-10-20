ЗРК С-350, задействованный на Донецком направлении, июль 2024 г. Фото: Минобороны РФНа первых этапах Спецоперации российская ПВО нанесла значительный урон авиации противника.
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