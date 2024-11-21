Вклад Газпромбанка в сферу транспорта российских регионов превысил 700 млрд рублей

Омская область занимает уникальное положение между Европой, Дальним Востоком и Азией. Об этом на деловом завтраке "Развитие транспортного каркаса Омской области", организованном Газпромбанком и правительством региона в рамках международного форума и выставки "Транспорт России", рассказал первый вице-президент банка Павел Бруссер.