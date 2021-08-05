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Открыт коридор желаний: 3 знака зодиака с головой накроют подарки от звезд до 8 августа

Открыт коридор желаний: 3 знака зодиака с головой накроют подарки от звезд до 8 августа

Для трех знаков зодиака до конца недели 8 августа откроется коридор желаний, благодаря которому звезды встанут на сторону представителей этих созвездий.

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