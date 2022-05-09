«Ман Сити» на 3 очка оторвался от «Ливерпуля», «Реал» уступил «Атлетико», Ферстаппен выиграл Гран-при Майами, Россия победила Беларусь и другие новости утра

Не только о футболе

Всех приветствуем! Как всегда, главные новости прошедших суток – в традиционном дайджесте 🕊️ 1. «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (5:0) в 36-м туре чемпионата Англии и на 3 очка оторвался от «Ливерпуля».