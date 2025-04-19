Скотт Риттер заявил о распаде Евросоюза и НАТО на фоне усиливающихся противоречий и конфликтов. Аналитик из США подчеркнул, что устойчивость этих альянсов была лишь видимостью, а реально между странами давно назревают серьёзные проблемы.
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