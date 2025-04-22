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ФедералПресс

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Запрета не будет: как регулируется деятельность коллекторов в России

Запрета не будет: как регулируется деятельность коллекторов в России

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Работа коллекторов в России строго регламентирована, все вопросы и жалобы граждан рассматриваются незамедлительно, сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов.

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