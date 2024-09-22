Жители Приморья снова смогут отправиться в КНДР и Китай на поезде

АО «РЖД» снова возобновит пассажирские перевозки из Приморского края в КНДР и Китай. Об этом в ходе III Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток» рассказал начальник Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре РЖД Сергей Фомичев, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии