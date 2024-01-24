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Губернатор Техаса заявил о «вторжении» мигрантов и праве на самозащиту

Губернатор Техаса заявил о «вторжении» мигрантов и праве на самозащиту

Грег Эбботт, губернатор Техаса, заявил о «вторжении» мигрантов на территорию штата и о введении мер по самозащите, поскольку на сегодняшний день федеральные власти не способны справиться с задачей по охране границы.

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