Nvidia внедряет технологию RTX Mega Geometry в игру Gears of War: E-Day

Технология призвана улучшить трассировку лучей в виртуализированной геометрии Nanite. При включении RTX Mega Geometry элементы наночастиц отображаются с полной детализацией, что обеспечивает точные тени на крупных игровых объектах, а также корректные тени от трассировки лучей на камнях и обломках, которые ранее могли отображаться некорректно или отсутствовать.