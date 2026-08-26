Nvidia внедряет технологию RTX Mega Geometry в игру Gears of War: E-Day

Технология призвана улучшить трассировку лучей в виртуализированной геометрии Nanite. При включении RTX Mega Geometry элементы наночастиц отображаются с полной детализацией, что обеспечивает точные тени на крупных игровых объектах, а также корректные тени от трассировки лучей на камнях и обломках, которые ранее могли отображаться некорректно или отсутствовать.
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