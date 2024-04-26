США претендуют на арктические ресурсы: вот как российская авиация подготовилась это оспорить.

Изображение Military watch Несущий практически единоличную ответственность за безопасность Арктики среди российских боевых авиационных средств, МиГ-31 на сегодняшний день является самым крупным, быстрым и высоко летающим пилотируемым истребителем-перехватчиком в мире, его крейсерская скорость более 2,3 Маха не имеет себе равных.