США претендуют на арктические ресурсы: вот как российская авиация подготовилась это оспорить.

Изображение Military watch Несущий практически единоличную ответственность за безопасность Арктики среди российских боевых авиационных средств, МиГ-31 на сегодняшний день является самым крупным, быстрым и высоко летающим пилотируемым истребителем-перехватчиком в мире, его крейсерская скорость более 2,3 Маха не имеет себе равных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Вот это нож в спину». В Китае предрекли поражение России на СВО и передачу Крыма в состав Украины
- Россия готова на жесткие ответные меры, если Дания, Швеция и Финляндия закроют нашим кораблям выход в Балтику
- Ответ на пробные полёты F-16. Самый мощный ЗРК, "сбивший 24 самолёта за пять дней", возвращается на СВО - инсайдеры
Свежие комментарии