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Финская армия не отмечает прямой военной угрозы со стороны России

Финская армия не отмечает прямой военной угрозы со стороны России

Россия не представляет непосредственной военной угрозы, но опосредованно оказывает влияние на Запад параллельно с ведением СВО, заявил командующий оборонительными силами Финляндии Янне Яаккола 29 августа в эфире государственного телевидения.

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