Захарова заявила, что в ООН перестали закрывать глаза на преступления Киева

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что количество терактов, совершенных ВСУ, настолько возросло, что даже ООН «проснулась» и перестала закрывать глаза на преступления киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии