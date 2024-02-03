Страна и люди
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Страна и люди

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Захарова заявила, что в ООН перестали закрывать глаза на преступления Киева

Захарова заявила, что в ООН перестали закрывать глаза на преступления Киева

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что количество терактов, совершенных ВСУ, настолько возросло, что даже ООН «проснулась» и перестала закрывать глаза на преступления киевского режима.

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