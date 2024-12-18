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Источник «Ленты.ру»: генерал Кириллов погиб из-за взрыва штатного боеприпаса

Источник «Ленты.ру»: генерал Кириллов погиб из-за взрыва штатного боеприпаса

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва штатного боеприпаса, сообщает «Ленты.ру».Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва штатного боеприпаса, сообщила «Лента.

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