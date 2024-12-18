Источник «Ленты.ру»: генерал Кириллов погиб из-за взрыва штатного боеприпаса

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва штатного боеприпаса, сообщает «Ленты.ру».Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва штатного боеприпаса, сообщила «Лента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии