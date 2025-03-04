Huawei показала на MWC 2025 тройной складной смартфон Mate XT Ultimate Design, а также ряд дру...

Huawei показала на MWC 2025 тройной складной смартфон Mate XT Ultimate Design, а также ряд других новинокНа выставке MWC 2025, проходящей в Барселоне, Huawei представляет свои последние разработки, включая тройной складной смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design и другие технологические новинки.