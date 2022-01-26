smi.media

393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Лозовенко
    Да что дворцы,вся страна проданаЖурналисты нашли ...
  • Михаил Беленков
    Была СНБ, стала СГБ. Переименовали или ошибка автора? Я давно уже не интересуюсь новостями Узбекистана, поэтому отста...В ташкенте задерж...
  • Konstantin Петров
    У нас так же. Сначала тащат цифровое телевидение и интернет, а потом, как-нибудь обещают свет и газВ Баку заявили, ч...

Швейцарский вирусолог допустил возвращение "дельты" после волны заболеваемости "омикроном"

Швейцарский вирусолог допустил возвращение "дельты" после волны заболеваемости "омикроном"

Вариант коронавируса «дельта» может вернуться после волны COVID-19, вызванной штаммом «омикрон». Такое мнение выразил глава исследовательской группы «Эволюция вирусов и бактерий» Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх