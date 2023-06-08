РИА Новый день

220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    А то, что эти пленные, с очень большой долей вероятности, снова попадут на фронт и будут убивать наших ребят, "побужд...РПЦ передала Венг...
  • Константин Самарин
    Почему из зоны отдыха дети ехали без сопровождения ответственного лица из числа взрослых?Водитель московск...
  • Россиянин
    Пора отправить к Бандере в гости. Надо открыть персональную охоту на нелюдь.Мы ещё даже не на...

Бойцы стали лицами 300-летия Екатеринбурга

Бойцы стали лицами 300-летия Екатеринбурга

Спортсмены Академии единоборств РМК стали лицами 300-летия Екатеринбурга – для кампании в честь юбилея города снялись экс-чемпион UFC Петр Ян, один из трех сильнейших бойцов ММА в России Иван Штырков и олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх