Студотряд из Татарстана стал лучшим на межрегиональной стройке в «Алабуге»

Студенческий строительный отряд «Исида» из Казанского государственного энергетического университета признали лучшим на межрегиональной студенческой стройке «Алабуга Строй» по итогам летнего сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпромторг Росси...
- Оштрафуют хозяйку...
- СТ В Нурлате осудили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым