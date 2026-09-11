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Татар-информ

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Студотряд из Татарстана стал лучшим на межрегиональной стройке в «Алабуге»

Студотряд из Татарстана стал лучшим на межрегиональной стройке в «Алабуге»

Студенческий строительный отряд «Исида» из Казанского государственного энергетического университета признали лучшим на межрегиональной студенческой стройке «Алабуга Строй» по итогам летнего сезона.

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