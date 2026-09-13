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Ивановские новости

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«Текстильщик» из Иваново начал матч с «Ленинградцем»

Составы команд сформированы, матч начнется в 15:00.Футболисты ивановского «Текстильщика» начинают выездной матч против «Ленинградца».

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