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Пол Джордж выбрал Чета Холмгрена лучшим новичком-2024: «Он больше готов к НБА, чем Вембаньяма»

Легкий форвард «Клипперс» Пол Джордж объяснил, почему видит во втором номере драфта-2022 Чете Холмгрене («Оклахома») лучшего новичка предстоящего сезона.

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