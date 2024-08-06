Изгнанные мигранты решили преподать русским урок: Но прогадали. Разоблачены "копейки" иностранных специалистов

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Sergey Ivanov

Вот вроде правильно- а по сути все то же бла- бла- бла и увещевания в духе кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!». А давайте не будем жить дружно! Тем более, что наши дорогие гости этого в своих планах не держат. Они ведь приезжают к нам не потому, что любят нас. Они приезжают, чтобы подкормиться за счет нас. И вот это стадо кто- то будет увещевать и читать лекции о толерантности? Впрочем, «толерантность»- это для нас. Для русских. От наших дорогих гостей толерантности власть не требует. Почему- то власть требует от нас, коренных жителей, чтобы мы их «поняли». О том, что нашим гостям неплохо бы понять нас- речи почему- то не идет. Да, действительно: Все, что сейчас делается в этой сфере- жалкие полумеры. На которые наши гости плюют. Наплевав заодно и на всякую «толерантность». Автор пишет, что «не призывает к насилию». Но тогда позвольте вопрос: -Как этот автор собирается вколачивать в мозги этим азиатским свиньям уважение к России и русским? Нет, я не хочу оскорбить никакую национальность- ни таджиков, ни узбеков. Просто вот те представители древнего восточного народа, которые едут к нам за легкой жизнью- это именно стадо! Стадо свиней. Отбросы, которые и на своей- то родине никому не нужны. И ведь почему- то именно их мы и принимаем! Так как же автор собирается это стадо воспитать, привить ему уважение к русской культуре и русским? И снова вопль кота Леопольда: «Мы ни в коем случае не призываем к насилию...». А может, хватит? Может, все- таки призвать к насилию? Может, мы все- таки поймем, что на мигрантское насилие есть только один ответ- еще большее русское насилие! И там, где не действуют увещевания, вполне даже подействует, например, публичная порка. Не нравится? -Скатертью дорога! К себе, в кишлак. Стадо можно воспитать только так. Нет, любить они нас не станут. А нужна ли нам их любовь? Нам ведь от них нужна только их рабочая сила, не так ли? Вот саудиты вовсе никакой любви от мигрантов не добиваются. Вопрос решается просто: Малейшее нарушение- и вон из страны! Может, не будем русский велосипед изобретать?