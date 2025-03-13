Почему осьминоги все чаще делают себе дома из мусора. Грустный выход из положения

Ученые представили мировой общественности еще одну печальную закономерность — отходов человеческой жизнедеятельности в океанах стало так много, что осьминогам теперь проще искать себе дом в бутылках и банках, чем в ракушках или кораллах.
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