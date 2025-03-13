Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Почему осьминоги все чаще делают себе дома из мусора. Грустный выход из положения

Почему осьминоги все чаще делают себе дома из мусора. Грустный выход из положения

Ученые представили мировой общественности еще одну печальную закономерность — отходов человеческой жизнедеятельности в океанах стало так много, что осьминогам теперь проще искать себе дом в бутылках и банках, чем в ракушках или кораллах.

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