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Общее родительское собрание.

Общее родительское собрание.

20 мая в учреждении образования состоялось общее родительское собрание. Рассмотрены вопросы: о реализации годовых задач и достижений учреждения в 2024/2025 учебном году, об основах безопасности жизнедеятельности воспитанников о профилактике траматизма, о посещаемости, о летнем оздоровительном периоде.

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