20 мая в учреждении образования состоялось общее родительское собрание. Рассмотрены вопросы: о реализации годовых задач и достижений учреждения в 2024/2025 учебном году, об основах безопасности жизнедеятельности воспитанников о профилактике траматизма, о посещаемости, о летнем оздоровительном периоде.