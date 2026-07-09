ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

263 подписчика

Путин присвоил звание Героя труда хореографу Борису Эйфману

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда хореографу Борису Эйфману. «За особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоить звание Героя труда Российской Федерации Эйфману Борису Яковлевичу — художественному руководителю Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Академический театр Балета Бориса Эйфмана», — говорится в указе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии