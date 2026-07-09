Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда хореографу Борису Эйфману. «За особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоить звание Героя труда Российской Федерации Эйфману Борису Яковлевичу — художественному руководителю Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Академический театр Балета Бориса Эйфмана», — говорится в указе.
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