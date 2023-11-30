Финляндия закрыла границу с Россией из-за миграционного кризиса, в котором виноват Лукашенко

Финляндия закрыла свой единственный оставшийся контрольно-пропускной пункт на границе с Россией в полночь среды после того, как в этом месяце 900 просителей убежища пересекли границу из России в Финляндию.
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