Меморандум по Украине будет содержать сроки урегулирования

Эта тема была затронула на брифинге дипломата сегодня днем, сообщает корреспондент УтроNews. Москва продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего возможного мирного договора с определением ряда позиций.
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