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Меморандум по Украине будет содержать сроки урегулирования

Меморандум по Украине будет содержать сроки урегулирования

Эта тема была затронула на брифинге дипломата сегодня днем, сообщает корреспондент УтроNews. Москва продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего возможного мирного договора с определением ряда позиций.

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