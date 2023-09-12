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Товарищеские матчи. Англия в гостях у Шотландии, Германия против Франции

Товарищеские матчи. Англия в гостях у Шотландии, Германия против Франции

Также во вторник Германия встретится дома с Францией. Товарищеские матчи Япония – Турция Дата проведения 12 сентября, 15.

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