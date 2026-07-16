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Россиян предупредили о приводящих к юридическим проблемам привычных действиях

Россиян предупредили о приводящих к юридическим проблемам привычных действиях

Многие люди считают, что юридические проблемы возникают только, когда человек сознательно нарушает закон, но некоторые привычные и безобидные на первый взгляд действия могут привести к нежелательным последствиям, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

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